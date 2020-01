Anche Alessia Marcuzzi scende in campo per Chico Forti: l’appello alle istituzioni (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dopo la puntata speciale de Le Iene in onda il 30 gennaio 2020, sono stati molti i personaggi noti a prendere posizione per quello che riguarda il caso Chico Forti. Molti italiani seguono questa storia ormai da anni, con la speranza che il nostro governo possa fare qualcosa. Il tempo passa e non succede nulla ma Anche grazie all’inchiesta fatta da Gaston Zama, per Le Iene, i riflettori si sono nuovamente accesi sulla vicenda di Chico Forti, in carcere da 20 anni per scontare una pena per un reato che probabilmente non ha commesso. Molti dicevamo, i personaggi famosi che hanno preso posizione in queste ore, tra gli altri, Anche Alessia Marcuzzi che ha postato un lungo messaggio sui social per dire cosa pensa di questa vicenda. Alessia Marcuzzi scende IN campo PER APPOGGIARE Chico Forti Ecco le parole di Alessia Marcuzzi sui social: Non e’ giusto.Noi dobbiamo fare ... ultimenotizieflash

FreeChicoForti : RT @ahoy_boy98: @lapinella @gastonzama È tutto così agghiacciante Alessia! Complimenti a tutta la redazione per il lavoro svolto, un’inchie… - modamadeinitaly : Mani di Seta Anche In Inverno dal blog di Alessia Marcuzzi - barbaralai84 : RT @bikermony: Se vogliamo che sia un giorno speciale, cerchiamo i sorrisi e i colori tra le pieghe della vita. E se anche fossero sparsi n… -