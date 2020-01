Whatsapp payments, in arrivo il sistema per inviare denaro direttamente in chat (Di giovedì 30 gennaio 2020) Dopo Libra, il tentativo di Facebook di gettarsi nel mondo delle criptovalute momentaneamente congelato a causa di valutazioni prettamente politiche, Mark Zuckerberg si prepara a intervenire nel mondo del fintech con l’introduzione di un sistema per il trasferimento di denaro attraverso Whatsapp. «Facile e veloce come l’invio di una foto – ha annunciato il 35enne americano -. Sarà implementato in diversi Paesi nei prossimi sei mesi». Il sistema si chiama Whatsapp payments ed è stato sperimentato su un milione di utenti indiani già nel 2018. Si tratterà di una vera rivoluzione per il settore nel quale operano ormai da anni piattaforme del calibro di PayPal e Satispay. Anche perché il gruppo Facebook, ha detto Zuckerberg il 30 gennaio, giorno di presentazione dei risultati finanziari, può contare su «circa 2,9 miliardi di persone che usano ogni mese un servizio tra ... open.online

