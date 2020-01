Vuelta San Juan 2020 VIDEO: la seconda vittoria di Fernando Gaviria (Di giovedì 30 gennaio 2020) Fernando Gaviria vince ancora alla Vuelta San Juan: nella quarta frazione della corsa a tappe, arriva il secondo successo per lui, naturlmente ancora in volata. Di seguito le immagini del suo successo. VIDEO HIGHLIGHTS QUARTA TAPPA Vuelta SAN Juan 2020  roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Pier Colombo oasport

rossatomirko : RT @Bardiani_CSF: ???? Vuelta a San Juan 7° posto per @marcoWelldone in volata al termine della quarta frazione. ???????Oggi giornata di ripos… - SpazioCiclismo : Le immagini della quarta tappa della Vuelta San Juan #VueltaSJ2020 - LucaBardiani : RT @Bardiani_CSF: ???? Vuelta a San Juan 7° posto per @marcoWelldone in volata al termine della quarta frazione. ???????Oggi giornata di ripos… -