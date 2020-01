Uomini e Donne, trono over: Tina Cipollari attacca Gemma Galgani (Di giovedì 30 gennaio 2020) Uomini e Donne, trono over. Finita la pace tra Tina e Gemma: la Cipollari attacca nuovamente la dama. Arrivano le ultime anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 30 gennaio, di Uomini e Donne trono over . E’ ufficialmente termiinata la pace tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La scena dell’opinionista che consola la dama vista prima di Natale è ormai lontanissima. Nell’ultima puntata infatti abbiamo visto Tina attaccare Gemma per essere ricorsa, nel corso degli anni, ad alcuni ritocchi chirurgici. La dama torinese rifiuta categoricamente le accuse che le vengono rinnovate nel corso della puntata che vedremo oggi. “E’ peggiorata” dice Tina Cipollari di Gemma Galgani. La puntata di oggi, giovedì 30 gennaio, del trono over di Uomini e Donne, come di consueto, si apre con Gemma Galgani. Alla dama torinese vengono mostrate le immagini della scorsa puntata, ... 2anews

