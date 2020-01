Torino, uccise il marito a coltellate: la Corte d’Assise dimezza la pena. “Per anni è stata vittima dei maltrattamenti dell’uomo” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Era stata condannata in primo grado a 30 anni in carcere per aver ucciso il marito. Ieri la Corte d’Assise d’Appello di Torino le ha dimezzato la pena a 16 anni: i giudici hanno escluso la premeditazione e le hanno concesso le attenuanti generiche. Era il 2017 quando, una cittadina nigeriana di 66 anni, già da 3 anni in carcere, nella loro casa di Basaluzzo (Alessandria) aveva accoltellato il marito Walter Corradini, 69 anni, dopo aver assistito all’ennesima violenza dell’uomo nei confronti del figlio, ora affidato a una comunità. Le violenze andavano avanti da oltre 25 anni: “La mia assistita per anni è stata picchiata e umiliata dal coniuge – ha spiegato l’avvocato della donna Caterina Biafora – Calci, schiaffi, insulti razziali. La sua è una storia di violenza”. La donna, a causa delle botte, è sorda da un orecchio. Nel 2010 sveva ... ilfattoquotidiano

