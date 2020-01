Rita Rusic ‘esplode’ con Adriana Volpe “Fallo con Magalli!” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Rita Rusic su tutte le furie contro Adriana Volpe e addirittura la cosa di avere dei toni non consoni che dovrebbe utilizzare con altra gente Rita Rusic si scontra con Adriana Volpe. Tra le due non corre buon sangue perché, anche se in realtà non hanno mai litigato apertamente, in più occasioni si sono mostrate tutt’altro che amiche. Al Grande Fratello Vip, dopo le nomination di lunedì sera, Rita non ha preso molto bene la scelta di Adriana Volpe di votarla e infatti, in più occasioni sta iniziando a punzecchiarla. Volpe aveva deciso di nominare l’ex moglie di Cecchi Gori perché lei era rimasta sempre molto chiusa sulla sua vita privata e secondo lei, non si sta mettendo in gioco abbastanza. Rita, forse anche per carattere, non riesce subito ad aprirsi e va in difficoltà quando deve raccontare delle cose di sé stessa. Rita Rusic e lo scontro in casa Il rapporto tra le due ci ... kontrokultura

