Napoli | un largo intitolato a Luisa Conte vicino al ‘suo’ Teatro Sannazaro

Napoli ricorda la sua attrice nasce : “Largo Luisa Conte” : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Questa mattina nel quartiere Chiaia è stato inaugurato il “Largo Luisa Conte” nell’incrocio tra via dei Mille e Via Filangieri, a pochi passi dal Teatro Sannazzaro dove per anni l’attrice napoletana Luisa Conte è stata protagonista della scena teatrale. A 26 anni dalla sua scomparsa la città di Napoli ricorda così una della donne che seppe meglio interpretare l’arte teatrale napoletana. Numerosi ...

Live Napoli-Juventus 0-0 Fabian ci prova : sinistro largo : Napoli-Juventus chiude il programma della 21esima giornata di campionato. Nel giorno del ritorno di Maurizio Sarri allo stadio San Paolo, gli azzurri cercano punti per uscire da una crisi profonda...

Napoli - che fine ha fatto la targa di largo Renato Carosone (Video) : Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – In occasione dei festeggiamenti per il centenario della nascita di Renato Carosone, avvenuta a Napoli il 3 gennaio 1920, Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione Vomero, ripropone il quesito che, senza che fino ad oggi sia stata data alcuna risposta, già avanzò mesi addietro: “Che fine ha fatto la targa intitolata a Renato ...

Tragedia in mare a largo di Napoli - muore marinaio : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Alba drammatica nel mare del golfo di Napoli dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore. Nonostante l’intervento disperato della Guardia Costiera, che ha sfidato l’allerta meteo, con mare forza 4/5 e il vento a 17 nodi, per tentare di salvare la vita al marinaio ucraino, non c’è stato nulla da fare. La vittima è stato stroncata da un infarto mentre lavorava a ...