Napoli Barcellona | prezzi altissimi per il match | curve a 70 euro

Champions League - la curva a 70 euro per Napoli-Barcellona è un caso : Biglietti per la curva a 70 euro. Interviene Nino Simeone, presidente della commissione Infrastrutture del Comune: "Costo eccessivo, il calcio è aggregazione popolare".

Napoli-Barcellona - è caos biglietti : “70 euro - è eccessivo” : “Apprendo dal sito della SSC Napoli che da domani saranno messi in vendita i biglietti per la partita casalinga contro il Barcellona del prossimo 25 febbraio 2020”. Sono le dichiarazioni del presidente della commissione Infrastrutture del Comune di Napoli, Nino Simeone. “Lungi da me l’intenzione di voler entrare nel merito delle scelte societarie, ma vedere il costo di un biglietto di curva, portato a 70 euro, mi ...

Calciomercato Napoli - Mertens finisce nel mirino del Barcellona : Calciomercato Napoli: l’attaccante belga è tra i giocatori seguiti dal club blaugrana per sostituire l’infortunato Luis Suarez già a gennaio. Calciomercato Napoli | Il Barcellona provera’ ad acquistare un attaccante prima della fine di questa sessione di Calciomercato. Mancano 72 ore per trovare un sostituto di Luis Suarez, out per i prossimi quattro mesi. Il centravanti uruguaiano e’ stato operato al menisco esterno del ...

Napoli-Barcellona - il biglietto di curva a 70 euro diventa un caso politico : Il biglietto di curva per Napoli-Barcellona di Champions League costa la bellezza di 70 euro. E diventa un caso politico. Il presidente della commissione Infrastrutture del Comune di Napoli, Nino Simeone: "I posti dei settori popolari come le curve, dovrebbero essere accessibili a tutti e questi prezzi impediscono di fatto a molti tifosi di poter assistere all'importante evento sportivo e questo non è giusto"Continua a leggere

Napoli-Barcellona - i prezzi dei biglietti in vendita da domani : curve a 70 euro - 130 per i distinti : Da domani saranno in vendita i biglietti per la sfida degli Ottavi di Champions League Napoli-Barcellona: ecco tutti i prezzi. I biglietti per la gara di Champions League Napoli – Barcellona che si disputerà il 25 Febbraio 2020 ore 21.00 presso lo Stadio San Paolo di Napoli saranno posti in vendita a partire da Giovedì 30 Gennaio 2020 ore 12.00. In una prima fase, e precisamente dalle ore 12.00 di Giovedì 30 Gennaio 2020 alle ore 23.59 di ...

Biglietti Napoli-Barcellona per la Champions : prezzi - dove e come comprarli : Per la gara Champions del San Paolo, Napoli-Barcellona (25 febbraio 2020 alle ore 21.00) i tagliandi per gli abbonati saranno posti in vendita a partire da giovedì 30 Gennaio 2020, alle ore 12.00. A partire dalle ore 10 di venerdì 7 febbraio 2020 la vendita sarà libera. I prezzi, rispetto ai precedenti ottavi, sono raddoppiati.Continua a leggere

Calciomercato Napoli - Llorente nel mirino del Barcellona : Calciomercato Napoli: il centravanti azzurro Fernando Llorente è tra i nomi sulla lista degli obiettivi del Barcellona, prossimo avversario proprio dei partenopei agli ottavi di Champions League. Calciomercato Napoli | “Sì, è vero, stiamo considerando la possibilità di acquistare un attaccante, ne stiamo parlando. Non è però una questione che mi preoccupa molto, sono più preoccupato per le prossime partite contro Ibiza e Valencia”. ...

Calciomercato Napoli - Fabian Ruiz si avvicina al Barcellona grazie a Setien : Calciomercato Napoli: in Spagna non hanno dubbi su come il neo tecnico blaugrana, che ha già allenato il 23enne iberico ai tempi del Betis, possa essere una carta decisiva per il trasferimento in Catalogna del giocatore. Calciomercato Napoli | Il Barcellona da tempo ha messo nel mirino Fabian Ruiz, ma adesso ha una carta in piu’ da mettere sul tavolo della possibile trattativa per strappare lo spagnolo al Napoli. Il nuovo tecnico del club ...