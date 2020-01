Napoli-Barcellona, Formisano: «Prezzi in linea con Napoli-Real» (Di giovedì 30 gennaio 2020) Alessandro Formisano, Head of Operations, Marketing e Sales del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss in ordine all’argomento riguardante i Prezzi per la sfida con il Barcellona e in generale sulla politica adottata dalla Società per premiare gli abbonati. «Quando abbiamo giocato con il Real Madrid abbiamo avuto una forchetta di Prezzi … L'articolo Napoli-Barcellona, Formisano: «Prezzi in linea con Napoli-Real» è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. calcioefinanza

sscnapoli : ?? #NapoliBarcellona, biglietti in vendita da domani alle ore 12:00 ???? - sportli26181512 : #Notizie #Stadi Napoli-Barcellona, Formisano: «Prezzi in linea con Napoli-Real»: Alessandro Formisano, Head of Oper… - news24_napoli : Gazzetta – Ingiustificabili i 130 euro chiesti per i Distinti di Napoli… -