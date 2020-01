M5S: raccolta firme e pressing eletti contro Morra, ‘probiviri lo espellano’/Rpt (Di giovedì 30 gennaio 2020) Roma, 30 gen. (Adnkronos) – La debacle in Calabria di domenica scorsa continua ad agitare il M5S. Stavolta nel mirino finisce il senatore Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia e volto storico del Movimento, che nei giorni scorsi ha ammesso, in un’intervista al Corriere della Sera, di non aver votato il candidato governatore sostenuto dal Movimento, Francesco Aiello. A quanto apprende l’Adnkronos, infatti, tra gli attivisti locali è iniziata una raccolta firme per chiedere ai probiviri di sanzionarlo, o meglio di espellerlo. Finora sono state raccolte oltre 150 adesioni. Non solo. Alcuni parlamentari, tra Camera e Senato, stanno avanzando la stessa richiesta all’organo disciplinare grillino: prendere provvedimenti immediati contro il senatore ‘ribelle’.Per gli attivisti che si scagliano contro Morra, con la sua ... calcioweb.eu

paolopoliti1 : @NicolaMorra63 “Nicola Morra, raccolta firme tra i parlamentari M5s: 'Deve essere cacciato per le frasi sulla Calab… - TV7Benevento : M5S: raccolta firme e pressing eletti contro Morra, 'probiviri lo espellano'/Rpt (2)... - TV7Benevento : M5S: raccolta firme e pressing eletti contro Morra, 'probiviri lo espellano'/Rpt... -