LIVE Sport, DIRETTA 30 gennaio: Djokovic batte Federer in tre set, cancellate le prove delle discese libere di sci alpino (Di giovedì 30 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 30 gennaio: orari e programma 13.38 SCI ALPINO – Dopo la Russia con le donne, situazione complicata anche in Germania: a causa del lavoro in pista a Garmisch è cancellata la prima prova cronometrata della discesa maschile in programma sabato 1 febbraio (seguita da uno slalom gigante domenica 2) valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 12.38 TENNIS – Novak Djokovic conquista la sua ottava finale agli Australian Open nell’edizione 2020. Il serbo, numero 2 del mondo e a caccia di un primato nel ranking ATP che arriverebbe in caso di successo finale, sconfigge in semifinale Roger Federer con il punteggio di 7-6 (1) 6-4 6-3. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 11.18 PALLANUOTO FEMMINILE – Brutte notizie per il Setterosa e per tutte le altre Nazionali di ... oasport

