Grande Fratello Vip, Pago: "Devo rimettere in ordine tutta la mia vita" (video) (Di giovedì 30 gennaio 2020) Nelle scorse ore, Pago si è confidato a lungo con Paolo Ciavarro. Argomento della discussione sono le situazioni da mettere in ordine una volta uscito dalla casa del 'Grande Fratello Vip':Grande Fratello Vip, Pago: "Devo rimettere in ordine tutta la mia vita" (video) 30 gennaio 2020 15:05. blogo

trash_italiano : #GFVIP: Rita Rusic attacca Adriana Volpe: 'la maestrina la fai con Magalli, non con me a rompere i co**ioni' - SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - davidemaggio : Clizia, giù la maschera! #GFVIP La Incorvaia mente spudoratamente su una cosa. Questa ?? -