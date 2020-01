Ginnastica artistica, Serie A 2020: tutte le squadre, rose, formazioni e ginnaste partecipanti. Si parte il 1° febbraio (Di giovedì 30 gennaio 2020) La Serie A 2020 di Ginnastica artistica scatterà sabato 1° febbraio quando, al Mandela Forum di Firenze, andrà in scena la prima tappa del massimo campionato italiano a squadre. Il torneo, fondamentale nella marcia di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2020, prevede tre tappe tradizionali e successivamente una Finale Six a cui parteciperanno le migliori sei classificate, pronte a darsi battaglia per la conquista del tricolore. La Brixia Brescia è la super favorita tra le donne, le Campionesse d’Italia inseguono il settimo scudetto consecutivo e sembrano imbattibili visto che possono schierare quattro quinti della Nazionale capace di vincere il bronzo a squadre agli ultimi Mondiali. Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Elisa Iorio non avranno grandi rivali ma attenzione alla Gal Lissone che schiererà la rientrante Elisa Meneghini e soprattutto la fuoriclasse ... oasport

