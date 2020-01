GF Vip, Giancarlo Magalli entrerà nella Casa? Adriana Volpe pronta al confronto (Di giovedì 30 gennaio 2020) Molti telespettatori del ‘Grande Fratello Vip’ vorrebbero vedere in prima serata l’atteso confronto fra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. Stando a quello che scrive il settimanale ‘Oggi’ il conduttore sarebbe in trattative con la produzione del reality. Ciò significa che molto probabilmente Magalli farà incursione nella Casa dove alloggia attualmente la sua “rivale”, Adriana Volpe. L’astio fra Magalli e Adriana Volpe Il conduttore de ‘I Fatti Vostri’ potrebbe entrare nella Casa del ‘GF Vip’ nelle prossime settimane, così da ufficializzare un confronto molto atteso soprattutto dall’ex collega Adriana Volpe. Ricordiamo che entrambi hanno lavorato per molti anni nel noto programma televisivo di Rai2; ma nonostante la lunga collaborazione professionale, il rapporto fra i conduttori si è col tempo frantumato con ... velvetgossip

Noovyis : (“Giancarlo Magalli nella casa”. Il colpaccio del GF Vip che fa tremare Adriana Volpe: la notizia-bomba) Playhitmu… - MarioManca : #GfVip 4, Rita Rusic contro Adriana Volpe: «La maestrina la fai con Magalli, non con me» - giadinagrisu : RT @tempoweb: 'Questo lo fai con Magalli' Al #gfvip2020 #RitaRusic sbrana Adriana Volpe -