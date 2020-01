Francia, Card. Barbarin assolto in Appello/ "Non coprì prete pedofilo", ma si dimette (Di giovedì 30 gennaio 2020) Francia, Cardinal Barbarin assolto in Appello: l'arcivescovo di Lione 'non coprì il prete pedofilo Preynat'. Restano però le dimissioni inviate al Papa ilsussidiario

ValeriaFrezza2 : RT @FilSava: Assolto il Card #Barbarin in Francia. Speriamo sia ristabilita la verità anche per il Card #Pell in Australia