Ecco a voi lo scatto del Sole più dettagliato di sempre (Di giovedì 30 gennaio 2020) (foto: Nso/Aura/Nsf) Uno scatto senza precedenti, quello che ritrae il turbolento plasma in ebollizione sulla superficie del Sole. A catturarlo sono stati i potenti occhi del Daniel K Inouye Solar Telescope (Dkist), parte dell’osservatorio di Haleakala alle Hawaii, messo a punto dalla National Science Foundation (Nsf) e gestito dalla Association of Universities for Research in Astronomy (Aura). Ecco a voi lo scatto di debutto del telescopio solare più grande del mondo. “Da quando abbiamo cominciato a lavorare su questo telescopio terrestre, abbiamo atteso con impazienza le prime immagini”, ha spiegato France Córdova, direttore del Nsf. “Ora possiamo condividere queste immagini, le più dettagliate del nostro Sole fino ad oggi”. Dopo questi primi scatti, il Dkist sarà ufficialmente operativo, e quindi pronto per iniziare a lavorare, tra circa sei mesi. Con il suo specchio primario, ... wired

frankgabbani : Io incontro voi… e viceversa! Effettivamente è da un po’ che non ci vediamo faccia a faccia, e allora ecco un bel c… - ElenarussoTW : Si avvicina #Carnevale ecco una nuova ricetta della nostra amica blogger @OriettasRecipes “Frittelle di mele al for… - alex_orlowski : Molti di voi mi chiedono: ma non scrivi più nulla? Ecco qui un update #facciamorete -