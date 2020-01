Corte dei Conti abruzzese, sovranisti in ritirata. La Giunta Marsilio propone una nomina in conflitto d’interesse. I Cinque Stelle la bloccano (Di giovedì 30 gennaio 2020) Indietro tutta, e altro imbarazzo per la maggioranza di Centrodestra a trazione sovranista in Regione Abruzzo, sulla designazione di Paolo Gatti (ex consigliere FI) a componente della Corte dei Conti, nonostante l’avallo del presidente della Regione Marco Marsilio (FdI). Messo dinanzi alla richiesta di convocare un Consiglio regionale straordinario sulla questione, il presidente del Consiglio Lorenzo Sospiri si è prima riservato di decidere e poi ha fatto dietrofront. Contrario alla designazione, il Movimento 5 stelle che ha chiesto il voto in Consiglio sulla nomina il componente, non togato, dell’organo di controllo delle finanze regionali. Posizione condivisa poi dalla Lega che con 10 consiglieri (su 18) e 4 assessori (su 6) si è messa di traverso ai suoi stessi alleati. Risultato: Sospiri ha accolto il “suggerimento” di annullare il decreto di designazione che però resta, a suo ... lanotiziagiornale

