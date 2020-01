Coinvolgere (Di giovedì 30 gennaio 2020) Quante persone servono per cambiare il mondo? Il saggio Why civil resistance works dà delle risposte interessanti. Leggi internazionale

VitaMimmo : RT @VenetoAgricoltu: Gruppo di lavoro, coordinato da @VenetoAgricoltu, che in @fieragricola sta discutendo della moria/asfissia del #kiwi e… - EuropeDirectVen : RT @VenetoAgricoltu: Gruppo di lavoro, coordinato da @VenetoAgricoltu, che in @fieragricola sta discutendo della moria/asfissia del #kiwi e… - ARGAVeneto : RT @VenetoAgricoltu: Gruppo di lavoro, coordinato da @VenetoAgricoltu, che in @fieragricola sta discutendo della moria/asfissia del #kiwi e… -