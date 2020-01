Calciomercato Parma, ufficiale l’arrivo di Radu: la nota del club (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ionut Radu riparte dal Parma: il portiere rumeno è un nuovo giocatore della società crociata. Ecco i dettagli dell’accordo Il Parma ha finalmente messo a segno il colpo per la porta: dal Genoa ecco Ionut Radu. Il giocatore difenderà i pali del club crociato fino al termine della stagione. Ecco il comunicato della società. «Il Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo temporaneo fino al 30.06.2020 del giocatore Ionut Radu (Bucarest, 28.05.1997) dal Genoa Cricket and Football club. Il portiere vestirà la maglia 92». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

DiMarzio : Sorpasso nella notte del #Parma per #Caprari: si cerca l'intesa definitiva con la #Sampdoria ?? - DiMarzio : Trattativa in dirittura d'arrivo per il passaggio di #Radu dal #Genoa al #Parma ?? - FabrizioRomano : Il portiere Ionut Radu al Parma dall’Inter, affare in chiusura a sorpresa ? @DiMarzio @SkySport #Inter #calciomercato -