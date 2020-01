"Bloccati senza sapere nulla, solo attesa e paura". Così la crociera è diventata un incubo (Di giovedì 30 gennaio 2020) Stesi a terra sulla moquette dei corridoi con le valigie e gli zainetti a fare da cuscino, stravaccati sui tavoli o chiusi in cabina terrorizzati. Di fronte a loro nessuna notizia ufficiale, solo le voci di passeggeri che riuscivano a trovare la linea internet comunicando così all’esterno, magari con tweet di protesta, il loro disagio. E’ l’epilogo di “una vacanza finita nell’incubo” per i seimila turisti che rientravano da una crociera, Bloccati per ore sulla nave ‘Costa Smeralda’ nel porto di Civitavecchia per il caso sospetto di coronavirus. Una psicosi nella psicosi per i crocieristi, isolati in attesa dei risultati delle visite mediche sulla coppia di cittadini di Hong Kong a bordo, in particolare della donna febbricitante.“Dalla nave, a parte i medici, non scende e non sale nessuno - spiegava qualcuno al telefono, ... huffingtonpost

