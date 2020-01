Apocalisse Siria, case sbriciolate, veicoli in fiamme e cadaveri ovunque per le strade di Idlib (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ad Idlib le truppe di Assad e l’aviazione russa hanno scatenato l’inferno. Almeno 20 civili hanno perso la vita nei bombardamenti su diverse città della provincia nord-occidentale della Siria. Colpito in un raid aereo anche l’ospedale di Ariha. L’offensiva dell’esercito governativo è inarrestabile nonostante gli appelli delle Nazioni Unite a fermare i combattimenti. fanpage

