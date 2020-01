Aggredivano e rapinavano vittime, fermata banda "picchiatori" (Di giovedì 30 gennaio 2020) Sono finiti in custodia cautelare in carcere alcuni giovani di Fonte Nuova, una popolosa cittadina alle porte di Roma, che si muovevano come un "branco" picchiando e derubando le vittime. Gli arrestati sono di età compresa tra i 19 e i 26 anni. La "banda di picchiatori" si è resa responsabile di brutali aggressioni a danno di malcapitati che nei casi più gravi sono stati ridotti quasi in fin di vita, con azioni plateali. L'indagine, coordinata dalla procura di Tivoli, ha consentito di ricostruire l'esatta dinamica degli eventi e di individuare gli indagati, nonostante le difficoltà incontrate dalle iniziali mancate collaborazioni delle vittime, terrorizzate dai brutali pestaggi e con timore di eventuali ripercussioni anche per i familiari. agi

