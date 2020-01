WhatsApp, in arrivo i messaggi che si autodistruggono (Di mercoledì 29 gennaio 2020) WhatsApp è di certo l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo. Basti pensare che ogni giorno vi transitano miliardi di messaggi e contenuti multimediali. Ma che ne direste di avere la possibilità di inviare un messaggio che si autodistrugga dopo un determinato lasso di tempo? È proprio questa una delle novità in arrivo per tutti gli utilizzatori dell’app che ne attendono l’ufficializzazione con impazienza. WhatsApp, cos’è il messaggio che si autodistrugge Dopo un 2019 relativamente povero di novità per WhatsApp e per tutti i suoi utilizzatori, il 2020 si è davvero aperto col botto. Abbiamo da poco assistito, infatti, al lancio della Dark Mode, la tanto attesa modalità notturna che in tanti, ormai, aspettavano. Ma non è finita qui! Pare, infatti, che la prossima novità per la nota app sarà l’introduzione dei messaggi che si autodistruggono. Da ... kontrokultura

