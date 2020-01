Uomini e Donne, Roberta Di Padua ‘bollente’ con la scollatura in primo piano (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Roberta Di Padua è una delle dame del trono over di Uomini e Donne. Da anni siede nel parterre femminile ma non è ancora riuscita a trovare l’uomo della sua vita. Prima con l’ex cavaliere Gianluca, poi Riccardo Guarnieri, che dopo una breve frequentazione con lei è tornato tra le braccia di Ida Platano e, da ultimo, con Armando Incarnato. Con nessuno di loro Roberta ha avuto fortuna e proprio col cavaliere napoletano ultimamente sono volate accuse pesanti in studio, sfociate poi in liti feroci. L’atteggiamento di Roberta Di Padua, che non ha peli sulla lingua e ha dimostrato più volte a UeD di essere una donna forte, determinata e decisa, le ha fatto guadagnare la stima dell’opinionista Gianni Sperti e di gran parte del pubblico. Ma non tutti sono d’accordo con lei, che di recente ha anche svelato di essere vittima di minacce e comportamenti gravi da parte di alcuni utenti del web. ... caffeinamagazine

AndreaOrlandosp : Un’altra buona notizia dall’Emilia,per la prima volta nella storia in un grande gruppo consiliare regionale le donn… - MSF_ITALIA : BREAKING In un annuncio in 6 lingue, i 403 sopravvissuti a bordo di #OceanViking hanno appena saputo che sbarcheran… - valeriafedeli : “Cambiare il sistema” discutendone in un club di soli uomini? Ma con quale credibilità ci si può porre obbiettivi c… -