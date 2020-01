Trump presenta «l’accordo del secolo» sul conflitto israelo-palestinese, ma pende troppo dalla parte di Netanyahu (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il presidente Usa Donald Trump ha presentato pubblicamente a Washington quello che ha sempre definito come «l’accordo del secolo» che dovrebbe porre la parole fine al decennale conflitto tra Israele e Palestina. Al suo fianco però c’era solo Benjamin Netanyahu, e non p un caso. L’accordo infatti, secondo quanto rilevato da diversi osservatori, pende nettamente dalla parte di Israele, tanto che il presidente Abu Mazen si è negato al telefono più volte quanto contattato dall’amministrazione Trump Trump presenta «l’accordo del secolo» sul conflitto israelo-palestinese, ma pende troppo dalla parte di Netanyahu LEGGI ANCHE> Netanyahu incriminato: è la prima volta nella storia di Israele Donald Trump presenta alla Casa Bianca la proposta di intesa sul conflitto israelo-palestinese con al suo fianco Benjamin Netanyahu. Il piano di più di 80 pagine. giudicato ... giornalettismo

