Teatro Comunale, appaltati i lavori: “Saranno completati in circa 10 mesi” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – “Sono lieto di comunicare che il progetto di restauro del Teatro Comunale di Benevento è stato appaltato all’impresa Costruzioni Vitale di Caivano, con il ribasso del 38,081%. I lavori si concluderanno dopo 8/10 mesi, al termine dei quali, la città riavrà finalmente il suo splendido Teatro che sarà messo a disposizione della cittadinanza, dei giovani impegnati nelle varie attività artistiche di Teatro, musica, cinema, danza e di quanti svolgono attività culturali sul territorio”. Lo dichiara il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. L'articolo Teatro Comunale, appaltati i lavori: “Saranno completati in circa 10 mesi” proviene da Anteprima24.it. anteprima24

