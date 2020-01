San Teodoro, si schianta contro il muro in galleria: auto distrutta, muore 23enne (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Drammatico incidente stradale in Sardegna nella serata di martedì. Un giovane di ventitré anni, Massimo Sale, è finito con la sua Nissan Qashqai contro la parente in cemento in una galleria sulla statale 131 Dcn, verso Nuoro, all'altezza di San Teodoro. I sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno solo potuto constatare il decesso del ragazzo. fanpage

