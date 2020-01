Prevenire l’Alzheimer con l’alimentazione: alcuni cibi dimezzano il rischio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Assumere i flavonoli, antiossidanti presenti in frutta e verdura, potrebbe quasi dimezzare il rischio di Alzheimer: lo ha scoperto una ricerca condotta da Thomas Holland, della Rush University a Chicago, pubblicata su Neurology. I flavonoli (quercetina, Isoramnetina, Campferolo e miricetina) sono antiossidanti della famiglia dei flavonoidi: ne sono ricchi i capperi (fino a 490 mg/100 g di peso fresco) cipolle, cavolo riccio, broccoli, porri, frutti di bosco, uva, cacao, vino rosso e tè. I ricercatori hanno studiato 921 anziani di circa 81 anni, tutti senza Alzheimer all’inizio dello studio. Gli anziani – seguiti per 6 anni – hanno riferito le loro abitudini, in particolare in riferimento a stile di vita, alimentazione, livello di istruzione e altro, e sono stati divisi in gruppi in base al livello di consumo quotidiano di flavonoli. Gli esperti hanno scoperto che ... meteoweb.eu

