Monteforte Irpino, carambola tra auto: una persona ferita (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoMonteforte Irpino (Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino, alle ore 21’18 di oggi 29 gennaio, sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, al Km. 34,100 in direzione Canosa, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Una persona è rimasta ferita, ed è stata curata sul posto dai sanitari del 118 intervenuti. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. L'articolo Monteforte Irpino, carambola tra auto: una persona ferita proviene da Anteprima24.it. anteprima24

wam_the : Monteforte Irpino, incidente fra due auto sull'A16: un ferito - diegocatalano77 : @john_nuppey Ho vissuto per qualche anno a Monteforte irpino, scendevo verso il mandamento praticamente tutti i gio… -