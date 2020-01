Migranti: Delrio, ‘ora legge che ripristini sistema accoglienza diffusa’ (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Cambiamo le regole e combattiamo l’immigrazione clandestina con flussi regolari, ricollocamento e una nuova legge che ripristini il sistema di accoglienza diffusa. I decreti vanno superati perché Salvini ha usato il problema solo per scopi politici”. Lo ha detto il capogruppo del Pd Graziano Delrio ai microfoni di Radio Anch’io.L'articolo Migranti: Delrio, ‘ora legge che ripristini sistema accoglienza diffusa’ CalcioWeb. calcioweb.eu

