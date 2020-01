"L'eterologa è un gesto d'amore che non va nascosto ai propri figli. L'infertilità non è una colpa" (Di mercoledì 29 gennaio 2020) “Uno si immagina che avere un figlio sia una cosa del tutto naturale e scontata, invece non sempre lo è. Nel 2014 volevamo un bambino, ma passavano i mesi e il test di gravidanza era sempre negativo. Abbiamo fatto degli accertamenti e la diagnosi è arrivata tanto rapida quanto inaspettata: azoospermia. Zero spermatozoi”: con queste parole Enrico racconta il viaggio che lo ha portato, insieme alla moglie Verena, ad intraprendere la strada dell’eterologa e a diventare padre di due bambini, oggi di uno e tre anni. Per abbattere i tabù legati all’infertilità, i due hanno dato vita al blog “Diario di una vita sincerologa”: “La sincerità ci ha salvati - spiegano ad HuffPost -. Parlare apertamente di infertilità ci ha fatto sentire meno soli. Ecco perché vogliamo dire tutta la verità ai nostri ... huffingtonpost

