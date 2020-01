Kobe Bryant, identificati 4 corpi: cos’è accaduto quel maledetto giorno (Di mercoledì 29 gennaio 2020) I corpi dell’ex stella NBA Kobe Bryant e di altre quattro vittime del drammatico incidente sono stati identificati: resa nota l’ultima ricostruzione della tragedia Kobe e Gianna Bryant (fonte foto: GettyImages) Il drammatico incidente in elicottero del 26 gennaio in cui hanno perso la vita Kobe Bryant, la figlia Gianna e altre sette persone continua a sconvolgere il mondo, sportivi e non, che con difficoltà hanno appreso la notizia e con fatica hanno accettato la tragedia. Ieri sera c’è stato il recupero delle vittime, mentre oggi il medico legale ha identificato quattro delle nove salme, tra cui il corpo della stessa ex star NBA, mediante il riconoscimento delle impronte digitali. I corpi che per il momento sono stati identificati appartengono a: John Altobelli, allenatore di baseball 56enne, Ara Zobayan, il pilota 50enne del velivolo, e ... chenews

