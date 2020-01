Ivan Cottini: "Anche io sarò a Sanremo" - (Di mercoledì 29 gennaio 2020) In anteprima ed in esclusiva, Ivan Cottini ci comunica la sua partecipazione - in qualità di superospite - alla settantesima edizione del Festival della Canzone Italiana. "Mi sento al settimo cielo perché venerdì 7 febbraio mi esibirò sul palco del Teatro Ariston di Sanremo insieme alla mia compagna di ballo Bianca Maria Berardi. Me lo ha confermato telefonicamente Anche il conduttore della Kermesse Amadeus e… non posso che esserne onorato”, ha affermato Cottini che non si dimentica mai di ringraziare tutti i conduttori televisivi che hanno creduto nelle sue capacità (Eleonora Daniele in primis con le tante ospitate a Storie Italiane, ma Anche Milly Carlucci, Marco Liorni, Maria de Filippi, Silvia Toffanin e naturalmente Amadeus) Michele Vanossi In anteprima ed in esclusiva, Ivan Cottini ci comunica la sua partecipazione - in qualità di superospite - alla settantesima ... ilgiornale

