I soldi fanno la felicità? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Quante volte abbiamo sentito dire che il denaro non fa la felicità. È vero? C’è chi la pensa così e c’è chi dice di no. Yusaku Maezawa, imprenditore e miliardario giapponese, ha lanciato un esperimento attraverso il suo account Twitter, per cercare di trovare la vera risposta a questa controversa incertezza. Ciò non toglie l’importanza di avere la salute per vivere bene e felicemente, così come l’amore, perché sono “cose” che non possono essere acquistate con il denaro, anche se aiuta a mantenerle. Molti garantiscono che, anche se hai salute e amore, la felicità può essere offuscata, se la persona in questione non può più permettersi le cose basilari della vita. Ma ci sarà qualcuno che rinuncia all’amore ed alla salute in cambio di denaro? Questo uomo d’affari giapponese ha deciso di fare un esperimento per scoprire la risposta. Questa è una ... bigodino

AnnaAscani : I leghisti fanno sempre queste campagne elettorali di denuncia. Ma bisogna trovare le soluzioni! Non basta denuncia… - GiacomoJakp3 : @pocketcrowl C'è un progetto fighissimo di vasi intelligenti che fanno da sensori. È una cosa acerba e stanno racco… - Emme_Vi : Tra l'altro, osservando la mia faccia che cede mese dopo mese a causa della forza di gravità, io vi dico che le rag… -