Giveaway Disintegration: in palio centinaia di chiavi per giocare alla beta (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Lo sparatutto Disintegration sta arrivando, ma prima di giungere sul mercato passerà alcune fasi beta.Oggi noi di Eurogamer vi diamo la possibilità di partecipare alle beta tecniche chiuse su qualunque piattaforma (PS4, PC e Xbox One) e per farlo è sufficiente partecipare a questo Giveaway! Clicca qui per partecipare al Giveaway. Leggi altro... eurogamer

Eurogamer_it : #Disintegration è il protagonista della nostra diretta delle 19:30 con tanto di giveaway delle key della beta! - zazoomnews : Giveaway Disintegration: in palio centinaia di chiavi per giocare alla beta - #Giveaway #Disintegration: #palio - Eurogamer_it : Disponibili per tutte le piattaforme! -