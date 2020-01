Crolla pavimento e operaio di 16 anni cade nel vuoto nel Napoletano (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiErcolano (Na) – Crolla il pavimento durate i lavori di ristrutturazione di un appartamento e un ragazzino di 16 anni, che lavorava da abusivo, cade al piano sottostante riportando fratture guaribili in 30 giorni. Tragedia sfiorata a Ercolano dove i carabinieri della locale Tenenza, insieme a quelli del nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno denunciato tre persone responsabili a vario titolo di abusivismo edilizio, lesioni personali colpose e per varie inosservanze della legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. I militari sono stati chiamati dal personale sanitario del 118 per un infortunio avvenuto in un cantiere dove hanno accertato che un 16enne – mentre lavorava per la ristrutturazione di un appartamento al terzo piano insieme a un operaio 59enne – cadeva al piano sottostante a causa del cedimento del pavimento. Il giovane ha riportato fratture ... anteprima24

