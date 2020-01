Altro addio al calcio, ex calciatore di Inter e Juve dice basta [NOME e DETTAGLI] (Di mercoledì 29 gennaio 2020) E’ tempo di addii. Nell’ultimo periodo, diversi calciatori che hanno calcato i campi di Serie A per molto tempo, hanno detto basta. E, oltre ai vari Sissoko, Pasqual, Sorrentino, Nocerino, oggi è il momento di un Altro annuncio. Lucio, difensore brasiliano ex Inter e Juventus, ha infatti comunicato la decisione di chiudere definitivamente con il calcio giocato. A 41 anni, e dopo un anno e mezzo al Brasiliense, il calciatore che ha anche militato per Bayern Monaco e Bayer Leverkusen appende le scarpette al chiodo. Il suo annuncio a Globo Esporte: “Oggi è un giorno speciale per me. Oggi finisco la mia carriera come calciatore professionista. Con grande orgoglio e gratitudine per tutti coloro che mi hanno supportato durante tutto questo tempo”. Giù le mani da Beppe Bergomi! Portavoce di un calcio vero, ce ne fossero bandiere così genuine In Italia è ricordato ... calcioweb.eu

