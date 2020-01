Università, lo stress da esame è una malattia? (Di martedì 28 gennaio 2020) Il suicidio di una ragazza di trent’anni al campus di Fisciano dell’Università di Salerno ha riacceso l’attenzione sui problemi di salute mentale di cui soffre una parte degli studenti in Italia. La ragazza che ha messo fine alla sua vita aveva una «sofferenza psicologica che curava con dei medicinali» a causa dei quali aveva lasciato l’Università dopo due mesi, scrive Il Mattino. Depressione e Università Secondo i dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), in Italia avvengono ogni anno circa 300 su 4mila casi di suicidio riguardano giovani, mentre è l’Istat a registrare che «il benessere psicologico in Italia è diminuito tra i giovani», anche se non sarebbe peggio della media europea. Un dato almeno parzialmente smentito dal Corriere della Sera, che qualche mese fa scriveva che «gli studenti italiani sono tra i più depressi e angosciati ... open.online

