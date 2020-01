Rita Rusic vs Adriana Volpe: “Non fare la maestra con me” (Di martedì 28 gennaio 2020) Questo articolo Rita Rusic vs Adriana Volpe: “Non fare la maestra con me” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Rita Rusic è tornata a scontrarsi con Adriana Volpe all’interno della casa del Grande Fratello dopo la diretta. Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, come sempre guidata da Alfonso Signorini con il supporto di Wanda Nara e Pupo, opinionisti della stagione. Tra le tante cose successe nel corso della … youmovies

trash_italiano : #GFVIP: Rita Rusic attacca Adriana Volpe: 'la maestrina la fai con Magalli, non con me a rompere i co**ioni' - zazoomblog : Grande Fratello Vip Rita Rusic contro Adriana Volpe: La maestrina valla a fare con Magalli (video) - #Grande… - pottervato : Io tra Adriana e la Rusic sinceramente scelgo Adriana, più passa il tempo più l'atteggiamento da diva di Rita inizi… -