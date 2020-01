Rifiuti, Costa: “Bene sequestro impianto compostaggio, vittoria di Stato e cittadini” (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – “La partecipazione attiva e Costante dei cittadini e degli ambientalisti, insieme alla mirata e lunga attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, ha fatto sì che i Carabinieri del N.O.E. di Salerno abbiano potuto dare esecuzione a Eboli a un decreto di sequestro preventivo di un impianto di compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche di Rifiuti, ricevuti in quantità notevolmente superiori rispetto ai limiti previsti. E’ una vittoria dello Stato e dei cittadini, ‘sentinelle dell’ambiente’. Insieme si può fare molto per ripristinare la legalità e tutelare la salute della popolazione che vive in quei territori, per troppo tempo devastati dalle emissioni nauseabonde”. Lo afferma il ministro dell’Ambiente Sergio Costa in merito all’azione di controllo dei Carabinieri del Comando per la tutela ambientale per ... anteprima24

