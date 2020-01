Propaganda Live, Diego Bianchi in onda dopo la morte di papà Ettore: "Grazie per l'affetto, non è stato facile" (Di martedì 28 gennaio 2020) “Grazie davvero a tutti, da parte mia e della mia famiglia”. Diego Bianchi ha atteso il termine della puntata speciale di lunedì dedicata al post-elezioni per ringraziare il pubblico di Propaganda Live, che si è unito al dolore del conduttore in seguito alla morte di papà Ettore.“Per me questi due-tre giorni sono stati un po’ particolari, decisamente impegnativi – ha ammesso Bianchi - io e la mia famiglia siamo stati sommersi da tanto, tantissimo affetto”.Zoro si è quindi rivolto ai suoi compagni di avventura: “Sono stati giorni impegnativi anche per chi lavora con me, non è stato facile fare la puntata venerdì, non è stato facile farla stasera e non sarà facile fare le prossime”.Ettore Bianchi era considerato “un pezzo importante di Gazebo e Propaganda Live”, come scritto dalla stessa redazione della trasmissione.A fine puntata un messaggio d’affetto è arrivato anche dal dirEttore ... blogo

La7tv : Questa sera dalle 21.15 Propaganda Live speciale Elezioni Regionali. @welikeduel #propagandalive - welikeduel : ciao Ettore, non eri solo il papà di Diego per noi. Sei stato un pezzo importante di Gazebo e di Propaganda Live. Ci mancherai ??