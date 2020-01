LIVE Federer-Sandgren, Australian Open 2020 in DIRETTA: 6-3 2-6 2-6 4-5, lo svizzero serve per restare nel match (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Altro match point! 40-40 “Braccino” per Sandgren che sbaglia un comodo rovescio. 40-A Match point Sandgren! 40-40 Federer sbaglia un rovescio facilissimo. 40-15 Sandgren sbaglia di rovescio. 30-15 Perfetta prima centrale dello svizzero. 15-15 Sandgre sbaglia la risposta. 4-5 Ace di Sandgren ed ora Federer serve per rimanere nel match 40-15 Servizio e rovescio vincente per l’americano. 30-15 Sandgren sfonda con il dritto. 4-4 Federer non molla! A-40 In rete la risposta dell’americano. 40-40 Risposta vincente di Sandgren. 40-30 Incredibile passane in corsa dell’americano. 40-15 L’americano sbaglia una comoda risposta. 30-0 Perfetta volèe stoppata di Federer. 3-4 Ancora un game a zero per Sandgren. 40-0 Ace dell’americano. 30-0 Servizio e dritto per Sandgren. 3-3 Due servizi vincenti per lo ... oasport

zazoomblog : LIVE Federer-Sandgren Australian Open 2020 in DIRETTA: 6-3 2-6 2-5 lo svizzero con evidenti problemi alla schiena -… - zazoomblog : LIVE Federer-Sandgren Australian Open 2020 in DIRETTA: 6-3 2-6 1-4 lo svizzero con evidenti problemi alla schiena -… - GenovaOn : Roger Federer contro Tennys Sandgren: LIVE Aussie Open si aggiorna mentre Federer osserva lo scontro di Djokovic -