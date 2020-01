LIVE Federer-Sandgren, Australian Open 2020 in DIRETTA: 6-3 2-6 2-6 0-1, l’americano vicino all’impresa. Svizzero in chiara difficoltà fisica (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Brutto errore di Sandgren. 15-15 Passante agevole per l’americano. 1-0 Sandgren conquista il primo game del quarto set. 40-30 Brutto errore di Federer. 15-30 Grandissima risposta di Federer. 15-15 Bella chiusura a rete di Federer. Si nota chiaramente come i problemi di Federer siano molto evidenti. Lo svizzero non riesce a muoversi lateralmente e si aggrappa quasi esclusivamente al servizio. 2-6 TENNYS Sandgren VINCE IL TERZO SET! 40-A Federer spara il dritto in corridoio. Set point n°6. 40-40 Ancora lo svizzero si salva con il servizio. 40-A Sandgren muove Federer e si procura il quinto set point. 40-40 Ace di Federer. 40-A Doppio fallo di Federer e set point n°4 per l’americano. 40-40 Strepitoso schiaffo al volo di Federer. 40-A Terzo set point per l’americano. 40-40 Prima vincente di Federer. 40-A Altro set point ... oasport

