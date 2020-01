Kobe Bryant, che aveva «scelto» l’elicottero per conciliare basket e famiglia (Di martedì 28 gennaio 2020) FedeltàI soprannomiPerseveranzaIl passato italianoGli infortuniPerché non si è persoIl rialzarsiPerché non ha realizzato tutti i suoi sogni, ma va bene lo stessoGli erroriI recordLe letterePerché ha saputo smettereQuando sei uno dei più importanti atleti al mondo, conciliare sport e famiglia diventa un’impresa. Eppure Kobe Bryant, l’ex campione NBA scomparso tragicamente due giorni fa, negli ultimi anni sembrava aver trovato l’equilibrio perfetto: tra un allenamento e l’altro, infatti, riusciva a ritagliarsi tempo importante – da spendere poi con la moglie e le figlie – grazie all’elicottero. Proprio il «maledetto» mezzo di trasporto sul quale ha perso la vita insieme ad una delle sue quattro bambine. «Per me il traffico in strada era diventato molto faticoso», ha dichiarato Kobe nel 2018, durante un’intervista con Alex Rodriguez. «Una volta, bloccato in fila in auto, ho ... vanityfair

