Inter, Lukaku: «Mi voleva anche la Juve, ma ho scelto i nerazzurri» (Di martedì 28 gennaio 2020) Romelu Lukaku parla del duello in estate tra Juventus e Inter per assicurarsi le sue prestazioni: ecco le parole dell’attaccante Romelu Lukaku ha concesso un’Intervista a Sky Sport UK. Ecco le sue parole relative al passaggio all’Inter in questa estate. Lukaku – «Questa estate sapevo che sarei partito, ma sarei potuto andare sia a Torino alla Juventus, che qui a Milano. Io volevo venire all’Inter, e quando il mio agente me lo ha detto ho esultato. Sono più stressanti gli ultimi due giorni, più che l’ultimo: a quel punto sai che qualcosa succederà. Sono contento soprattutto di come stanno andando le cose. Molto bene, devo soltanto continuare a lavorare giorno dopo giorno e spero di vincere altri titoli». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

