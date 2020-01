Federer annulla 7 match point e vince anche con una gamba sola (Di martedì 28 gennaio 2020) Roger Federer, quello elegante, ha giocato 1.512 partite in carriera e non si è mai ritirato. Mai. Colui altrimenti detto “il tennis” ha battuto uno che di nome fa Tennys. Lo ha fatto da zoppo, quasi, annullando 7 match point di cui tre di fila. A 38 anni. Qualificandosi per le semifinali degli Australian Open, ed è il primo della storia che lo fa per 15 volte nello stesso slam: Connors s’era fermato a 14. E poi ci sarebbero tutti gli altri numeri, da farne un esame all’università. Ma il punto non è quello, né l’aggiornamento della letteratura del gesto, del mito, della legenda. E’ che Roger Federer ogni tanto ricorda al mondo intero che la patina della perfezione è appunto solo una copertina. Non suda, sorride poco, solo alla fine, e non si incazza, almeno non lo dà troppo a vedere. Forse è quello, che trae in inganno. Ma sotto c’è una ... ilnapolista

Eurosport_IT : ROGER AVANTI! Federer annulla 7 match point a Sandgren e vola in semifinale agli #AusOpen #EurosportTENNIS - Gazzetta_it : Agli #Australian Open #Federer annulla sette match point a #Sandgren - efacilissimo : RT @Gazzetta_it: Agli #Australian Open #Federer annulla sette match point a #Sandgren -