Elodie: “Sono una donna determinata e voglio che in quest’album si veda” (Di martedì 28 gennaio 2020) "È un album in cui riesco a coniugare il mio percorso iniziale con quello che sono adesso" dice Elodie parlando del suo secondo album "This is Elodie". La cantante, che sarà tra le protagoniste del prossimo Festival di Sanremo 2020 con "Andromeda" uscirà con due versioni dell'album, il 31 gennaio solo in digitale e il 7 febbraio con la versione fisica. fanpage

