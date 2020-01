Elezioni Regionali, Salvini non fa mea culpa: “Amo il gioco di squadra, ma ci metto la faccia” (Di martedì 28 gennaio 2020) Matteo Salvini risponde all'alleata di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che ha auspicato per il futuro un maggiore gioco di squadra: "Io adoro il gioco di squadra ma per natura ci metto la faccia, non mando avanti gli altri né quando vinco né quando perdo", ha detto in un'intervista a a Radio anch'io, in onda su Radio Rai 1. fanpage

