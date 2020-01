Elezioni regionali, Conte: “Quella di Salvini è una sconfitta personale” (Di martedì 28 gennaio 2020) Le Elezioni regionali in Emilia Romagna non erano per Giuseppe Conte un referendum sull’esecutivo, né tanto meno un test sulla sua possibile durata. Matteo Salvini, invece, aveva impostato la campagna elettorale in modo da poter mandare a casa la coalizione giallo-rossa. Con la vittoria di Stefano Bonaccini, però, il piano del leader leghista è andato in fumo e il premier Conte, utilizzando alcune metafore, ha commentato insieme a Lilli Gruber i risultati della chiamata alle urne nelle due regioni. regionali, le parole del premier Conte Ospite nel programma condotto da Lilli Gruber, il premier Conte ha commentato il risultato delle Elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria con una metafora. “Salvini è molto bravo dal punto di vista comunicativo”, ha esordito il Presidente del Consiglio. “Sa quando si giocava a pallone da ragazzi? – ha poi aggiunto ... notizie

