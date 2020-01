Bentley - Aperte le domande per 76 tirocini a Crewe, in Inghilterra (Di martedì 28 gennaio 2020) Dopo avere festeggiato i 100 anni dalla sua fondazione, la Bentley inaugura il 2020 offrendo nuove opportunità lavorative ai giovani laureati e laureandi. Sono infatti Aperte le domande per 76 tirocinanti, che saranno impiegati presso la sede principale dellazienda a Crewe, in Inghilterra.Il programma. Gli apprendisti che verranno selezionati seguiranno un percorso formativo strutturato e specifico, al fine di acquisire le competenze necessarie a un successivo inserimento allinterno dellazienda. La Bentley ha raccolto nel sito "www.Bentleycareers.com" tutte le informazioni per presentare la domanda e registrarsi, nonché le varie opportunità professionali disponibili, che spaziano dallingegneria alle vendite, dal marketing alle risorse umane, passando anche per le divisioni digital e informatiche dellazienda. Per dare la possibilità ai vari candidati di scoprire tutti i ... quattroruote

